© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto che il Pd ritira le cause contro Beppe Grillo. Rispetto la scelta, anche se mi dispiace per i militanti: querelandolo - a nome Pd - difendevo la loro onorabilità". Lo scrive su Twitter il leader di Italia vive, Matteo Renzi, che aggiunge: "Io invece non intendo ritirare le azioni civili contro Grillo e 'Il Fatto Quotidiano'". (Rin)