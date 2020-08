Libano: ministra Difesa francese, Macron di nuovo a Beirut il primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron tornerà in visita a Beirut il primo settembre per seguire il lavoro relativo alla ricostruzione dopo le esplosioni del 4 agosto nel porto della capitale del Libano. Lo ha annunciato la ministra della Difesa francese, Florence Parly, a Beirut. La ministra francese ha accolto la porta elicotteri Tonnerre arrivata nella capitale libanese per portare gli aiuti umanitari di Parigi. "Una città flottante", ha definito Parly la porta elicotteri evidenziando l'importanza degli aiuti medici e tecnici offerti dalla Francia. La ministra ha invitato le autorità libanesi a formare un governo in grado di prendere "decisioni coraggiose".(Res)