Inps: De Petris (Leu), paradossale che Lega chieda dimissioni Tridico

- "E' semplicemente paradossale che la Lega, cioè il partito che conta il maggior numero di parlamentari e consiglieri che hanno chiesto il bonus non avendone alcuna necessità, chieda oggi le dimissioni del presidente dell'Inps Tridico. Significa davvero non conoscere vergogna". Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Il problema – prosegue la presidente De Petris – non sono certo le dimissioni di Tridico ma, piuttosto, i necessari accertamenti per individuare quanti autonomi e professionisti hanno ottenuto il bonus senza averne alcun bisogno e quante aziende hanno fatto lavorare i loro dipendenti pur se in cassa integrazione. Tutti costoro hanno tolto risorse e ristoro a chi si trovava in condizioni realmente disperate ed è necessario chiarire le dimensioni di un fenomeno grave al quale si deve mettere riparo". (Com)