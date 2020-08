Torino: nasce un cucciolo di ippopotamo, evento straordinario al bioparco Zoom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha visto la luce alle 5:30 di giovedì 6 agosto nella holding interna dell'habitat Hippo Underwater e ha imparato subito a nuotare con l'aiuto della mamma. Al bioparco Zoom è nato un cucciolo di ippopotamo, un evento straordinario se si pensa che in Europa nascono solo 10 esemplari all'anno. Pesa già 50 chili e sa nuotare, ma per riposarsi in acqua usa il dorso della mamma come appoggio non riuscendo ancora a stare in apnea per più di due minuti. Per poppare il latte dalla mamma si immerge sott'acqua per circa 20 secondi. Alla fine dell'allattamento che durerà un anno arriverà a pesare circa 250 chili. (Rin)