Speciale energia: Aie, domanda mondiale di petrolio 2020-21 in calo per crisi trasporti

- L’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha rivisto al ribasso le previsioni per la domanda mondiale di petrolio nel 2020 e nel 2021, a causa della persistente debolezza del settore dei trasporti, in particolare quello aereo, dovuta alla crisi sanitaria. Lo riferisce l’Aie nel suo rapporto mensile sul petrolio. Secondo le previsioni dell’agenzia con sede a Parigi, la domanda mondiale di greggio per il 2020 dovrebbe diminuire fino a 91,9 milioni di barili al giorno, ovvero 140.000 barili al giorno in meno rispetto a quanto previsto finora, per risalire nel 2021 fino a 97,1 milioni di barili giornalieri, cioè 240,000 barili in meno rispetto a quanto stimato inizialmente. Nel rapporto l’Aie segnala che i settori del trasporto aereo e terrestre, componenti essenziali della domanda di petrolio, continuano a essere in difficoltà e per questo motivo l’agenzia ha rivisto le stime al ribasso per l’anno venturo, prevedendo una ripresa più lenta soprattutto per il settore aereo. Il traffico aereo mondiale è stato duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, con un calo di due terzi rispetto al normale ancora nel mese di luglio. Secondo il rapporto Aie, i viaggi d’affari continueranno a essere ridotti a livello mondiale “finché non sarà trovato un vaccino”, e i viaggi di piacere resteranno essenzialmente limitati ai voli domestici e a corto raggio. Anche se a fronte di questa situazione i paesi produttori di petrolio hanno dovuto aggiustare al ribasso l’offerta, secondo l’Aie la produzione in luglio ha ripreso a crescere, come confermato dall’Organizzazione dei paesi produttori di petrolio (Opec). A fronte di questo aumento della produzione, che ha interessato soprattutto l’Arabia Saudita, e dell’incertezza attuale della domanda, l’Aie avverte che il riequilibrio del mercato “resta delicato”. (Res)