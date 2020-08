Speciale energia: Libia-Turchia, funzionario Gna a "Nova", accordo con Ankara apre a partnership con aziende turche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d’intesa firmato tra il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli e la Turchia “contribuirà a organizzare accordi di partnership e investimento tra le aziende turche presenti in Libia e le autorità del Paese, con l’obiettivo di garantire l’efficacia e la trasparenza dei contratti di lavoro”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, il funzionario del ministero della Pianificazione del Gna, Mohamed al Khomsi, commentando l’intesa firmata ad Ankara dal ministro Taher Jehaimi e dalla ministra turca del Commercio, Ruhsar Pekcan. Secondo il portavoce, il memorandum d’intesa è giunto dopo una serie di negoziati condotti dal ministro Jehaimi con il ministro turco sotto la supervisione del capo del Consiglio di presidenza del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. “Il premier Sarraj aveva già dato una serie di indicazioni al ministero della Pianificazione in merito all'attivazione dei progetti infrastrutturali condotti da aziende turche rimasti in sospeso (a causa della guerra) tra cui infrastrutture per l’erogazione di energia elettrica, oltre a nuovi progetti che contribuirebbero a fornire migliori servizi ai cittadini”, ha dichiarato Al Khomsi. (Lit)