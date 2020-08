Speciale energia: Usa, Trump non riesce a lavarsi i capelli, proposta modifica alla definizione di soffione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che il presidente Donald Trump si è lamentato per la difficoltà a lavarsi i capelli, il governo degli Stati Uniti ha proposto ufficialmente una modifica alla definizione di “soffione” della doccia per consentire un più forte getto d’acqua. Lo riferiscono i media locali. In base a una legge del 1992, infatti, negli Stati Uniti i soffioni non possono produrre più di 9,5 litri d’acqua al minuto. L’amministrazione Trump vuole applicare tale limite a ciascun ugello piuttosto che al soffione nella sua interezza. Una richiesta che tuttavia è destinata a incontrare l’opposizione di consumatori e gruppi ambientalisti, secondo i quali si tratta di uno spreco d’acqua non necessario. La modifica è stata proposta dal dipartimento dell’Energia dopo che il mese scorso Trump ha espresso una propria personale lamentela alla Casa Bianca. “A proposito dei soffioni: fai una doccia e l’acqua non esce. Vorresti lavarti le mani e l’acqua non esce. Quindi che fai? Fai una doccia più lunga? Lo dico per i miei capelli. Non so i vostri, ma i miei devono essere perfetti. Perfetti”, ha dichiarato il presidente statunitense. (Nys)