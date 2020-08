Speciale energia: Regno Unito, biometano collegato per la prima volta alla rete nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il biometano è stato collegato per la prima volta al sistema di trasmissione della rete energetica nazionale britannica. Lo ha annunciato il direttore della rete energetica britannica, Ian Radley, sottolineando che si tratta di un passo avanti nell'ambito degli sforzi per la decarbonizzazione delle forniture di gas nel Regno Unito. Si tratta di biometano prodotto tramite dall'impianto della società Biocow nella località di Murrow, nel Cambridgeshire, tramite l'uso di foraggio e letame bovino. La rete sosterrà flussi fino a 15 mila metri cubi di biometano all'ora, ovvero una quantità sufficiente per i consumi di circa il 10 per cento degli utenti nel Regno Unito. "Insieme all'idrogeno, il biometano avrà un ruolo cruciale nel viaggio del Regno Unito verso la completa decarbonizzazione", ha dichiarato Radley in riferimento all'orizzonte del 2050 come obiettivo per arrivare a zero emissioni di gas serra nel paese. (Rel)