Speciale energia: Iran-Cina, imprese iraniane parteciperanno a China Hi-Tech Fair in novembre

- Alcune imprese “knowledge-based” iraniane progettano di partecipare con uno stand alla 22ma edizione della China Hi-Tech Fair (Chtf), che si svolgerà nella città di Shenzhen, in Cina, dall’11 al 15 novembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. La partecipazione di imprese iraniane alla Chtf, giunta quest’anno al sesto anno consecutivo, è sostenuta dal Centro per le interazioni internazionali della Vicepresidenza iraniana con delega a Scienza e Tecnologia. La Chtf, organizzata per la prima volta nel 1999, rientra fra le più importanti e influenti fiere scientifiche e tecnologiche della Cina e si concentra fra l’altro su tecnologie e prodotti avanzati in vari settori, fra cui conservazione dell’energia, protezione dell’ambiente, nuove tecnologie informatiche, biologia, manifattura di apparecchiature high-end, nuove fonti di energia, nuovi materiali, veicoli a energia alternativa. Nel novembre dell’anno scorso il vicepresidente dell’Iran con delega a Scienza e Tecnologia, Sorena Sattari, ha visitato personalmente l’edizione 2019 della Chtf su invito del ministro cinese della Scienza e della Tecnologia, Wang Zhigang, allo scopo di discutere l’espansione della cooperazione fra le imprese “knowledge-based” dei due paesi. (Res)