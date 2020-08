Roma: Di Maio, in bocca al lupo a Raggi per sua ricandidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo su Facebook. "Da oggi inizia una nuova era per il Movimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative. Includere e aggregare saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle", ha scritto Di Maio dopo che la piattaforma Rousseau ha dato il via libera alla ricandidatura della sindaca Raggi per le prossime elezioni comunali di Roma, superando così la regola del vincolo dei due mandati. (Res)