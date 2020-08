Decreto Agosto: Terzoni (M5s), stabilizzato personale ricostruzione post sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Agosto appena varato dal governo contiene misure di importanza vitale per le aree colpite dal sisma e in generale per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio: ben 2,65 miliardi in più destinati ai comuni per una rapida messa in sicurezza di edifici pubblici e territorio, 500 milioni in più ai comuni per piccole opere pubbliche diffuse, 600 milioni per spese di progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico di edifici pubblici nonché messa in sicurezza di strade, e 110 milioni in più per la strategia per le aree interne. Così in una nota Patrizia Terzoni, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio. "Il governo e la maggioranza dimostrano per l'ennesima volta l'attenzione alle aree interne, per il riequilibrio territoriale e verso quelle zone che hanno sofferto distruzioni e lutti per i terremoti: il mese scorso avevamo impegnato il governo con un ordine del giorno parlamentare al decreto Rilancio ad affrontare alcuni nodi che riguardano sia la ricostruzione sia il rilancio delle aree interne”, ha detto, sottolineando che dopo nemmeno due mesi la risposta “è arrivata puntuale, a dimostrazione che il lavoro che abbiamo svolto in questo periodo tra ministeri, tavolo governativo e aule parlamentari di cui ho dato puntualmente conto ha funzionato”. (segue) (Com)