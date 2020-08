Decreto Agosto: Terzoni (M5s), stabilizzato personale ricostruzione post sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 28, ha continuato, incrementa di 110 milioni il fondo rotativo per la strategia delle aree interne; l’articolo 45 incrementa di 300 milioni per il 2020 e di 300 milioni per il 2021 il fondo per gli enti locali per la progettazione di opere contro il dissesto e per la messa in sicurezza delle strade; l'articolo 46 destina ulteriori 900 milioni nel 2021 e 1.750 milioni nel 2022 ai comuni per progetti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e territorio, anticipando di anni la realizzazione di opere che era stata inizialmente prevista nel prossimo decennio; l’articolo 47 destina 500 milioni in più ai comuni per le piccole ma utilissime opere pubbliche diffuse. “Si tratta di somme importanti: i comuni si mettano subito all'opera per organizzarsi per depositare progetti validi e spendere adeguatamente queste somme che il governo mette a loro disposizione in tempi brevi", ha detto, aggiungendo che il decreto Agosto “contiene numerose altre norme indispensabili per rilanciare e supportare l'economia del paese e ridare slancio al ruolo dei comuni, che assumono centralità nelle scelte del governo”. (Com)