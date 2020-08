Infrastrutture: protocollo quadro tra Adm e Mit per potenziare competitività porti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato ieri dal direttore generale dell’Agenzia dogane e monopoli (Adm), Marcello Minenna, e dal capo dipartimento per i Trasporti del Mit, Speranzina De Matteo, un importante protocollo quadro per il rilancio del sistema portuale nazionale. Lo si apprende da una nota del dicastero, in cui viene precisato che si tratta di un accordo ambizioso per razionalizzare, potenziare e rinnovare sinergie già esistenti in un settore strategico per la competitività del paese. Stando alla nota, l’Agenzia metterà a disposizione del ministero le proprie competenze tecnico specialistiche per consentire la raccolta e la condivisione dei dati, la standardizzazione dei processi (anche in chiave di interoperabilità dei vari sistemi esistenti) e l’omogeneità delle procedure informative tramite le quali gestire la logistica delle aree portuali. Il Mit potrà così valorizzare e ampliare il patrimonio di conoscenze ed esperienze di cui già dispone e definire più rapidamente scelte e linee operative efficaci da diramare alle Autorità di sistema portuale e all’Autorità portuale di Gioia Tauro, in modo da garantire lo sviluppo delle singole realtà portuali, rispettandone caratteristiche e specificità, ma dando a tutte i medesimi strumenti e le medesime opportunità di innovazione e crescita. Lo schema operativo individuato, prosegue la nota, è quello di una cabina di regia coordinata dal direttore generale Minenna e dal capo dipartimento De Matteo, che si compone anche del presidente di Assoporti, di un rappresentante delle Autorità di sistema portuale e del presidente della Piattaforma logistica nazionale digitale. L’obiettivo, conclude il ministero, è complesso, ma le realtà pubbliche interessate sono compatte e consapevoli di quanto sia importante operare in perfetta sintonia, dando rapidamente corso all’implementazione e all’integrazione del sistema logistico digitale nei nostri porti. (Com)