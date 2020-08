© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono amareggiato per questa storia, l’Inps è vittima e non carnefice in questa vicenda”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, in merito al bonus Covid per gli autonomi percepito da alcuni parlamentari.(Rin)