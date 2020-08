Venezuela: coronavirus, morto capo di governo del distretto di Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dario Vivas, capo di governo del distretto capitale del Venezuela - il distretto amministrativo che comprende anche la capitale Caracas - è deceduto dopo avere contratto la Covid-19. Ad annunciarlo è stato il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab. “È con profondo rammarico che riceviamo la triste notizia della morte del nostro caro amico Dario Vivas: un rivoluzionario a pieno titolo con il quale abbiamo condiviso, dagli anni '80, per le strade di Caracas, coraggiose lotte in difesa del popolo e della patria”, ha scritto Saab sul suo account Twitter. Il presidente Nicolas Maduro ha espresso "profonda tristezza per la perdita fisica di un grande fratello di vita". Vivas aveva annunciato lo scorso 19 luglio la sua positività al virus. (segue) (Brb)