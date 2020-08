Venezuela: coronavirus, morto capo di governo del distretto di Caracas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi dirigenti venezuelani sono risultati positivi al nuovo coronavirus. L'ultimo in ordine di tempo è il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez. “E’ mio dovere informare che mi è stata diagnosticata un’infezione da Covid-19. Nonostante io mi trovi in buone condizioni generali, devo rispettare l’isolamento e le cure necessarie”, ha scritto il ministro mercoledì sul suo account Twitter ufficiale. Prima di Rodriguez sono risultati positivi al Covid anche il vice presidente del Venezuela con delega alle materie economiche, Tarek el Aissami, il presidente dell’Assemblea costituente, Diosdado Cabello, e Luis Parra, il deputato del Venezuela che parte delle opposizioni e dai partiti vicini al governo di Nicolas Maduro ritengono presidente del parlamento in sostituzione di Juan Guaidò. Le autorità sanitarie del Venezuela hanno confermato ieri 1.281 nuovi casi, che portano il totale dei contagi registrati a 30.369. Il numero dei nuovi decessi confermati è di 12 e porta il totale delle morti legate al virus a 259, stando ai dati forniti dal governo di Caracas. (segue) (Brb)