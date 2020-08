Romania: premier Orban, aumento delle pensioni del 14 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato a fine luglio dal premier Orban, il deficit di bilancio della Romania è preoccupante "e ci spinge a stare molto attenti a qualsiasi aumento della spesa". "Il deficit di bilancio non deve essere paragonato al deficit di bilancio degli altri anni. Non solo la Romania, ma tutti i paesi devono affrontare una pandemia che ha generato una crisi economica molto forte. Questa crisi economica ha portato alla chiusura di molte attività e ha portato a una riduzione delle entrate che lo stato romeno ottiene dalle tasse e da altre entrate. Il deficit è in gran parte il risultato di questa crisi economica causata dall'epidemia", ha dichiarato Orban. (segue) (Rob)