Romania: premier Orban, aumento delle pensioni del 14 per cento (3)

- "Io ritengo - ha detto il premier romeno - che tutte le misure che abbiamo adottato siano misure che genereranno effetti favorevoli a medio e lungo termine, il fatto che abbiamo lasciato liquidità nel mercato alle imprese, ai cittadini, alle imprese, rinviando il pagamento delle rate alle banche per un periodo di nove mesi, aumentare l'aliquota dei rimborsi Iva, sospendere sequestri e pignoramenti, posticipare i ritardi fiscali - tutte queste misure sono state prese per garantire liquidità, per avere risorse finanziarie che si muovono sul mercato. Il deficit di bilancio è un deficit preoccupante, che dobbiamo prendere in considerazione e che ci spinge a stare molto attenti a qualsiasi aumento della spesa", ha detto Orban. (segue) (Rob)