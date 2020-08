Romania: premier Orban, aumento delle pensioni del 14 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier romeno, il governo di Bucarest non può decidere di quanto aumentare le pensioni fino a quando non saranno disponibili dati economici precisi ed aggiornati: la relazione semestrale sulla situazione finanziaria e di bilancio, le previsioni della Commissione nazionale di strategia e previsione ed altri dati simili forniti da organismi internazionali. "Non ho visto finora nessun paese aumentare pensioni e stipendi in questa grave crisi sanitaria che ha generato una crisi economica, ma c'è una pressione su di noi e aumenteremo le pensioni e gli assegni famigliari; ciò avverrà tuttavia con un importo che sia davvero sopportabile dall'economia romena", ha detto Orban (Rob)