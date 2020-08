Ponte Genova: Bernini (Fi), giorno di dolore, non di proclami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo anniversario della strage del ponte Morandi, il dolore e il cordoglio dovrebbero suggerire una compostezza senza inutili proclami. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Ma il ministro Di Maio non ha perso l’occasione per dire che 'giustizia sarà fatta definitivamente solo quando i Benetton saranno totalmente fuori da Aspi'. Lo afferma da due anni, ma il governo, che aveva indicato il 5 agosto come data ultima per siglare l’accordo negoziale con Atlantia, compresi cambio di controllo su Autostrade, indennizzo e taglio delle tariffe, ha rinviato tutto a settembre. Per onorare le vittime, sarebbe stato meglio un decoroso silenzio", aggiunge.(Rin)