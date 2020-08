Ponte Genova: Crippa (M5s), più che le parole servono giustizia e azioni concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti al ricordo struggente della tragedia del 14 agosto 2018, più che le parole serve l'impegno. Innanzitutto l'impegno per la giustizia e la verità, per accertare le responsabilità – e a farlo sarà la magistratura – rispetto a quel crollo che ha tolto la vita a 43 persone, alcune delle quali appartenenti alla mia comunità, e ha prodotto sofferenze enormi. Dopo la costruzione del nuovo ponte in tempi record e dopo il grande lavoro fatto per Genova con i provvedimenti adottati tempestivamente due anni fa, Governo e Parlamento non si fermano. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa. "Stiamo operando per una profonda revisione del sistema delle concessioni autostradali – riprende Crippa –, in modo da mettere al centro la sicurezza; proseguiamo lungo la strada della cura delle nostre infrastrutture, incrementando manutenzione e controllo in un'ottica di prevenzione; il governo sta portando a termine il negoziato che sancirà il ritorno di Autostrade per l'Italia in mano ai cittadini tramite il controllo dello Stato". "Il crollo di ponte Morandi è una ferita profonda e indelebile per Genova e per l'Italia: l'unico modo che abbiamo per contribuire a rimarginarla è lavorare per creare le massime condizioni di sicurezza sulle nostre strade, scongiurando che qualcuno possa ancora speculare sulla pelle dei cittadini, intascando pedaggi e dividendi e trascurando la manutenzione. I primi risultati sono già sotto gli occhi di tutti e continueremo a lavorare a quest'obiettivo con tutta l'attenzione e l'impegno di cui siamo capaci", conclude il capogruppo pentastellato. (Rin)