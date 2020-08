Messico: Banca centrale taglia tasso di sconto al 4,5 per cento, livello minimo dal 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo trimestre del 2020 in Messico, secondo i dati ufficiali diffusi dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), si è chiuso con un calo record del 18,9 per cento del prodotto interno lordo. Il paese nordamericano, la cui economia aveva perso tra gennaio e marzo il 2,2 per cento del prodotto interno lordo (pil), è arrivato al quinto trimestre consecutivo in perdita. Lo scotto peggiore lo paga il settore dell'industria, con un calo del 26 per cento, seguito dal terziario (-15,6 per cento) e dal primario (-0,3 per cento). Rispetto al primo trimestre, il manifatturiero ha ceduto il 23,6 per cento, contro il -14,5 per cento del terziario e il -2,5 per cento dell'agroalimentare. Nel solo mese di maggio, riferiva Inegi a fine luglio pubblicando l'indice globale dell'attività economica (Igae), il paese perdeva il 21,6 per cento del pil su anno, il 2,6 per cento su aprile. (segue) (Mec)