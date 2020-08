Messico: Banca centrale taglia tasso di sconto al 4,5 per cento, livello minimo dal 2016 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto trimestrale elaborato dalla banca centrale (Banxico) si parla di una caduta del pil fino all'8,8 per cento. L'autorità monetaria ipotizza tre possibili scenari per il futuro dell'economia messicana, avvertendo della difficoltà di elaborare pronostici certi rispetto a una emergenza ancora nel pieno dello svolgimento. Il primo e peggiore scenario è quello di una caduta a "V profonda", con ricadute previste fino al terzo trimestre dell'anno: il 2020 si chiuderebbe con una perdita di 8,8 punti di pil, per poi assistere a un rimbalzo del 4,1 per cento nel 2021. C'è poi l'ipotesi di una "U profonda", con un quadro di debolezza dell'economia che si prolungherebbe a un ritmo leggermente più moderato, ma fino a tutto il 2020: l'anno si chiuderebbe con una contrazione dell'8,3 per cento, seguito da un'altra flessione dello 0,5 per cento nel 2021. Un terzo scenario, di tipo "V", vuole che il paese soffra in maniera intensa la crisi ma fino a tutto il primo semestre, con il conseguente ritorno alla crescita in tempi relativamente brevi: -4,6 per cento nel 2020 e +4 per cento nel 2021. Quanto all'occupazione, Banxico stima che possano perdersi tra gli 800 mila e il milione e 400 mila posti di lavoro nell'anno in corso, più una caduta di altri 200-400mila posti l'anno successivo. (segue) (Mec)