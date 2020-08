Scuola: assessorato Roma, inviate a Municipi indicazioni per riapertura dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state inviate ai Municipi le indicazioni operative per l'avvio dell'anno educativo e scolastico 2020-2021. Come già comunicato, i nidi riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell'infanzia il 14. Lo rende noto l'assessorato alla persona, Scuola e comunità solidale del Comune di Roma. "Il personale rientrerà in servizio per i nidi il 27 agosto, mentre per le scuole dell'infanzia il 1 settembre, per riorganizzare gli spazi, effettuare la formazione specifica Covid e i test sierologici per l'individuazione della presenza di anticorpi contro il Coronavirus - si legge in una nota -. Il criterio fondamentale della ripartenza è la stabilità dei gruppi con bambini che frequentano il tempo previsto in presenza, con i medesimi educatori e insegnanti di riferimento, secondo i rapporti definiti in base alle norme regionali e nazionali. Sarà previsto uno spazio definito per ciascun gruppo/sezione, organizzato con proposte di gioco diverse, zone specifiche dedicate al pasto e al riposo, sia nei nidi che nelle scuole dell'infanzia. Gradualità e sperimentazione i due principi base della riapertura dei servizi: per questo, come di consueto, il servizio inizierà con turno unico, dalle 8.00 alle 14.00: dal 9 settembre al 9 ottobre per i nidi, dal 14 al 30 settembre per le scuole dell'infanzia". (segue) (Com)