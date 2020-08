Decreto Agosto: Mininno (M5s), nuove assunzioni arsenale Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto agosto ci saranno nuove assunzioni presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto. Una misura importantissima che permetterà di incrementare l’organico del personale civile del sito militare tarantino di 315 unità. Così, in una nota, il vicepresidente della Commissione Difesa del Senato Cataldo Mininno. "Si tratta di personale tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un ottimo risultato visto che l’Arsenale di Taranto, uno dei tre della Marina militare in Italia, svolge compiti fondamentali come la manutenzione delle Unità navali e supporto alla Protezione Civile in casi eccezionali come calamità naturali", aggiunge. (Rin)