- L'intervento del presidente dell'Inps Pasquale Tridico sul bonus per gli autonomi "vuole essere un'audizione davvero informativa". Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro Debora Serracchiani aprendo l'audizione. "Siamo qui - ha aggiunto - per fare il nostro lavoro di commissari e acquisire informazioni per aiutare il governo a migliorare il sistema in un momento di emergenza". (Rin)