Ue: von der Leyen, al lavoro insieme per vaccino efficace contro Covid-19

- La Commissione Ue ha presentato oggi una strategia europea per accelerare lo sviluppo, la produzione e l'impiego dei vaccini contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce la Commissione europea in una nota, la strategia è finalizzata a "proteggere le persone ovunque" in quanto un vaccino "sicuro ed efficace è nel nostro migliore interesse per raggiungere una soluzione permanente alla pandemia". "Il tempo è il fattore determinante. Ogni mese guadagnato nel trovare questo vaccino porta un risparmio di vite umane e di miliardi di euro", si legge nella nota dell'Ue. Il quadro temporale individuato dall'Ue per la disponibilità di un vaccino efficace è "tra i 12 ed i 18 mesi, se non prima". "Sono fiduciosa che possiamo mobilitare le risorse per trovare un vaccino in Europa e nel mondo", ha commentato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "L'Ue farà tutto quanto in suo potere per assicurare che tutte le persone di questo mondo abbiano accesso ad un vaccino, a prescindere da dove vivano", ha aggiunto von der Leyen. "Lavorare insieme aumenterà le possibilità di trovare un vaccino sicuro ed efficace", ha osservato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. (segue) (Beb)