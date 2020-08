Ue: von der Leyen, al lavoro insieme per vaccino efficace contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto spiegato due sono gli obiettivi fondamentali della strategia della Commissione europea: assicurare la produzione del vaccino nell'Ue e un numero sufficiente di forniture per gli Stati membri attraverso accordi per l'acquisto con i produttori; adattare il quadro di regolamentazione all'urgenza attuale. Al fine di sostenere le aziende impegnate nella produzione del vaccino, si legge nella nota, la Commissione europea stipulerà accordi con i singoli produttori del vaccino per conto degli Stati membri. I fondi per fare ciò proverranno in buona parte dai 2,7 miliardi di euro dello Strumento a sostegno dell'emergenza (Esi); mentre fondi aggiuntivi saranno disponibili tramite prestiti della Banca europea per gli investimenti. (Beb)