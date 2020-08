Cina: vendite al dettaglio in calo, ripresa più lenta del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica della Cina dopo l’emergenza coronavirus è più lenta di quanto previsto dagli analisti. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica. Lo scorso mese le vendite al dettaglio sono calate dell’1,1 per cento rispetto a un anno fa, nonostante gli esperti sentiti da “Bloomberg” avessero previsto che luglio sarebbe stato il primo mese positivo per i consumi dopo la crisi. Le vendite al dettaglio erano calate anche dell’1,8 per cento a giugno e del 2,8 per cento a maggio. La contrazione, afferma oggi il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, continua ad allargare il divario tra la produzione industriale e il consumo, con il governo che fa fatica a incoraggiare i cittadini a spendere. (segue) (Cip)