Inps: Tridico, bonus risposta veloce in momento emergenza

- "Con il decreto cura Italia il governo ha cercato di dare una risposta veloce ai cittadini che ne avevano bisogno, in momenti convulsi, con i cittadini che assalivano i negozi. L'istituto ha risposto in modo efficace in 15 giorni, predisponendo una misura che non esisteva”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico durante l’audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera sul bonus per gli autonomi. Il bonus, ha aggiunto, “è stato elargito in 15 giorni, come chiesto dal governo".(Rin)