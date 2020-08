Torino: anagrafe in tilt alla vigilia di Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia di Ferragosto l'anagrafe va in tilt. Succede a Torino dove questa mattina gli uffici centrali in via della Consolata sono stati costretti a chiudere perché i sistemi per il rilascio della carta d'identità non funzionavano. Nelle sedi decentrate invece, gli addetti facevano firmare un foglio ai prenotati venuti per l'appuntamento nella speranza che prima o poi la situazione si sarebbe sbloccata. Una situazione che ha giocato un brutto scherzo per chi sperava di partire per il ponte con la carta d'identità rinnovata in tasca. (Rpi)