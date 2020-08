© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che si conoscano i nomi dei parlamentari che hanno usufruito del bonus destinato alle partite Iva. Adesso però è necessario indagare per scoprire quegli imprenditori che hanno chiesto e usufruito della cassa integrazione e poi hanno fatto lavorare i loro dipendenti da casa in smart working". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio, Federico Fornaro. (Com)