- Le notizie sui parlamentari che hanno ottenuto il bonus per gli autonomi "non sono state diffuse dall'Istituto. Rimando a tutti i mittenti le accuse verso l'istituto di un'azione manipolata". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso di un'audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera. Tridico ha ribadito che l'Inps non ha dato nessun nome. (Rin)