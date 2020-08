Kosovo: vicepremier Tahiri, leader Aak Haradinaj dovrebbe diventare il nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alternativa per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, dovrebbe essere il nuovo presidente della Repubblica. Lo ha dichiarato il vice primo ministro del Kosovo, Besnik Tahiri, in un'intervista all’emittente “T7”, ricordando che il nuovo capo dello Stato sarà eletto nell'ottobre di quest'anno o al più tardi entro marzo del 2021. Secondo Tahiri, il nuovo presidente "non sarà eletto scrivendo il nome su una busta" ma dai membri del parlamento del Kosovo. "Personalmente penso che Ramush Haradinaj dovrebbe essere il nuovo presidente. Innanzitutto, questa sarebbe una vittoria per il Kosovo. In secondo luogo, il sarebbe un presidente che può affrontare qualsiasi argomento. Solo l'Aak ne perderebbe in questo caso. Si tratta di una persona ciò ha guidato il paese con grande coraggio e leadership ed è stato risoluto in molte situazioni che abbiamo dovuto affrontare sinora", ha detto Tahiri. (Alt)