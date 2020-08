Scuola: Santori (Lega Lazio), rischio classi pollaio, Zingaretti dice no al Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A un mese esatto dalla riapertura delle scuole siamo molto preoccupati per quanto accadrà negli edifici scolastici di ogni ordine e grado e in particolare per l'infanzia e le elementari: il rischio sono le classi pollaio". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. "Per le famiglie romane non è ancora dato sapere dove e come faranno le lezioni i loro figli, da nessuna parte risultano avviati lavori di adeguamento alle norme anti Covid, non sono stati reperiti nuovi spazi e il tempo stringe - aggiunge Santori -. Le dirigenti scolastiche, abbandonate e caricate di tutte le responsabilità, fanno quello che possono, i presidenti dei Municipi scrivono alle istituzioni per far vedere che qualcosa stanno facendo, ma tutto il sistema scolastico sembra impantanato su se stesso con il sindaco Raggi totalmente assente e la Regione Lazio già in ferie disponibile solo per promozioni e consulenze agli amici. Pur di conservare l'ex ospedale Carlo Forlanini per le Ong, a cui è stato promesso con una memoria di giunta regionale, il presidente Zingaretti ha detto no alla possibilità di concedere spazi vitali alle scuole romane. Un atteggiamento grave che nella risposta ufficiale liquida la richiesta dei municipi riferendosi esclusivamente al parcheggio antistante il piazzale centrale. Ricordiamo al segretario del Pd che il Forlanini ha sei grandi padiglioni e altre strutture alcune delle quali concesse da lui stesso per mostre, cinema, spettacoli dal vivo, film e addirittura discoteche. I fondi comunali e del Miur - conclude Santori - per l'adeguamento ci sono, gli spazi anche perché Zingaretti continua a lasciare il Forlanini nel degrado e nell'insicurezza?". (Com)