Israele-Emirati: Bahrein accoglie accordo siglato fra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha espresso “sincere congratulazioni” allo Stato “fratello” degli Emirati Arabi Uniti e alle sue autorità per l’accordo annunciato ieri fra Abu Dhabi e Israele, mediato dagli Stati Uniti. Lo afferma un comunicato del ministero degli Esteri di Manama. Secondo il comunicato l’accordo, bloccando l’annessione dei Territori palestinesi, costituisce un passo “verso il conseguimento della pace in Medio Oriente”. Dopo aver elogiato i “sinceri sforzi diplomatici” degli Emirati e aver ribadito che l’accordo contribuirà a consolidare “pace e stabilità nella regione”, la diplomazia bahreinita ha lodato anche “i grandi sforzi” degli Stati Uniti per raggiungere l’accordo e per “rafforzare le fondamenta della sicurezza, della pace e della stabilità mondiali”. Manama attende “ulteriori sforzi per raggiungere una soluzione giusta, comprensiva e durevole al conflitto israelo-palestinese”. (Res)