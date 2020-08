M5s: Fico su voto Rousseau, confrontarsi con partiti per futuro nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' opportuno porre in essere una riflessione sul dialogo e l’ipotesi di alleanze che si possono instaurare sui territori, come abbiamo fatto a livello nazionale negli scorsi mesi. Credo infatti occorra prevedere la possibilità per le liste certificate a livello locale di confrontarsi in maniera costruttiva con altre forze politiche mettendo in primo piano il futuro delle nostre città e l’interesse della collettività". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, in riferimento al voto avviato ieri dal M5s sulla piattaforma Rousseau sul doppio mandato e le alleanze locali. "Auguro a tutti voi un buon voto, ragionato e consapevole", conclude Fico.(Rin)