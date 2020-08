Viterbo: ruba moto in centro commerciale a Civita Castellana, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana, ieri durante un posto di controllo, hanno fermato un ragazzo a bordo di un ciclomotore, ed hanno effettuato i controlli in banca dati, scoprendo che era stato appena rubato da un parcheggio di un centro commerciale della zona. Immediatamente quindi hanno bloccato il giovane, lo hanno portato in caserma e lo hanno denunciato per furto. Successivamente i militari hanno rintracciato il legittimo proprietario e glielo hanno restituito.(Rer)