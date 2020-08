Fase 3: Coldiretti, con test al rientro crollano viaggi all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio è di rivolgersi – spiega la Coldiretti – a siti come www.campagnamica.it o scaricando la nuova App di Campagna Amica che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare ma sul sito è anche possibile trovare l'elenco delle aziende agrituristiche che accettano il bonus vacanze per facilitare i soggiorni delle famiglie italiane. (Com)