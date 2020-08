Bielorussia: Lukashenko, sono ancora vivo e non ho lasciato il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha respinto le indiscrezioni secondo cui avrebbe lasciato il paese. “Sono ancora vivo e non sono all’estero, nonostante qualcuno affermi che il presidente ha lasciato il paese e si trovi all'estero. Oggi, 14 agosto, è in corso una riunione per discutere del funzionamento del settore delle costruzioni", ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa statale “Belta”. Le indiscrezioni sono legate alle proteste iniziate domenica scorsa dopo la vittoria del capo dello Stato uscente alle elezioni presidenziali. (Rum)