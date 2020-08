Meteo: le previsioni di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 14 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33.3°C, la minima di 21.9°C, lo zero termico si attesterà a 4076m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: Giornata variabile con prevalenza di schiarite sulle zone pianeggianti. Tra notte e mattina rovesci e temporali anche diffusi tra VDA e alto Piemonte, poi formazione di qualche acquazzone o temporale sparso sui rilievi alpini e prealpini, localmente anche sulle pedemontane. Clima tipicamente estivo seppur con valori in lieve calo. (Rpi)