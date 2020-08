Imprese: Intesa Sanpaolo, in I semestre raccolta Fideuram +32 per cento a 6 miliardi, utile 419 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi per aggregati evidenzia che la componente di risparmio gestito è risultata pari a 160,9 miliardi, pari ad oltre 67 per cento delle masse amministrate. Al 30 giugno 2020 il numero complessivo dei private banker delle Reti risultava pari a 5.801, con un portafoglio medio pro-capite pari a circa 41 milioni. Il margine di interesse, pari a 102 milioni, ha evidenziato un incremento del 15 per cento rispetto al primo semestre dello scorso anno (89 milioni) per effetto della crescita dei volumi medi investiti sui portafogli proprietari e in depositi a scadenza di tesoreria. I costi operativi netti, pari a 291 milioni, sono rimasti sostanzialmente in linea (+ 2 milioni) rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. L’analisi di dettaglio evidenzia che le spese del personale, pari a 164 milioni, si sono ridotte di 7 milioni, in particolare per l’accentramento di alcune funzioni di controllo presso Intesa Sanpaolo a decorrere dal primo settembre 2019. A fronte di ciò, le altre spese amministrative, pari a 98 milioni, hanno registrato un incremento di 7 milioni per effetto dell’aumento del contratto di service con la stessa Intesa Sanpaolo connesso alle funzioni accentrate e, in misura minore, per maggiori spese informatiche e di info-provider. (segue) (Com)