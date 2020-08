Imprese: Intesa Sanpaolo, in I semestre raccolta Fideuram +32 per cento a 6 miliardi, utile 419 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno segnato un saldo pari a 29 milioni, in aumento di 2 milioni per maggiori ammortamenti di software. Il Cost/Income ratio è risultato stabile al 30 per cento, mantenendosi su livelli di eccellenza assoluta. L’utile netto consolidato è risultato pari 419 milioni, in contenuta flessione (-8 per cento) rispetto al primo semestre del 2019, principalmente a seguito di un aumento delle rettifiche di valore nette su crediti e delle imposte sul reddito. I coefficienti patrimoniali consolidati di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking si posizionano molto al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla normativa. In particolare, al 30 giugno 2020 il Common Equity Tier 1 ratio consolidato si è attestato al 27,7 per cento, in forte crescita rispetto al 19,2 per cento di fine dicembre 2019 per effetto dell’aumento dei fondi propri conseguente alla decisione di destinare a riserva l’utile d’esercizio realizzato da Fideuram S.p.A. nel 2019. (segue) (Com)