Bielorussia: ministro Informazione condanna violenze contro i giornalisti

- Le violenze subite dai giornalisti durante le proteste antigovernative in Bielorussia sono inaccettabili. Lo ha detto il ministro dell'Informazione bielorusso, Igor Lutsky, condannando le violenze subite da diversi operatori dei media che hanno seguito le manifestazioni in corso dopo le controverse elezioni presidenziali di domenica scorsa 9 agosto. "Disapproviamo la violenza, soprattutto la violenza senza fondamento contro il personale dei media statali e non statali. La violenza contro le persone in generale è inaccettabile", ha detto Lutsky. Sono stati diversi i casi di arresto e detenzione di giornalisti, in particolare stranieri, avvenuti durante l'ultima settimana in concomitanza con le proteste antigovernative. (Rum)