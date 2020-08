Bielorussia: Lukashenko contro gli scioperi, se ci fermiamo la nostra produzione non ripartirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha respinto la richiesta di scioperi da parte dei lavoratori di alcune imprese. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale “Belta” secondo cui il capo dello Stato ha parlato durante una riunione dell’amministrazione. "Se ci fermiamo, non ripartirà mai la nostra produzione", ha detto Lukashenko. Secondo quanto riferito ieri, erano presenti anche lavoratori di diversi impianti industriali statali bielorussi fra le decine di migliaia di persone che hanno marciato nel centro di Minsk per protestare contro l’esito delle elezioni presidenziali svoltesi domenica 9 agosto. I manifestanti hanno formato catene umane e hanno marciato nel centro della capitale bielorussa in maniera pacifica e senza alcun intervento da parte delle forze di polizia. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato (Rum)