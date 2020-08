Ponte Genova: Meloni, pensiero a vittime che aspettano giustizia, gratitudine a chi ha fronteggiato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un post su Facebook ricorda che "sono passati due anni dal crollo del Ponte Morandi. Due anni da quella terribile tragedia che ha ferito Genova e tutta l'Italia: quelle immagini rimarranno impresse per sempre nella memoria di tutti noi. Oggi - aggiunge la leader di Fd'I - il nostro pensiero va alle 43 vittime e alle loro famiglie e la nostra gratitudine ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine e a tutti gli operatori che, come sempre, si sono distinti fronteggiando l'emergenza senza mai fermarsi. Nel momento più buio, c'è stata un'Italia capace di ricostruire e ripartire ma ancora oggi quelle vittime aspettano venga fatta giustizia", conclude Meloni.(Rin)