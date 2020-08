Venezuela: gli Usa sequestrano per la prima volta 4 navi con carburante dell’Iran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, le forze Usa non erano mai riuscite a intervenire per fermare le navi in rotta dal Medio Oriente all’America latina: un tentativo era stato compiuto nell’agosto del 2019 attraverso gli accordi di cooperazione giudiziaria tra gli Stati Uniti e il territorio britannico di Gibilterra. La petroliera iraniana, Grace 1, era stata tuttavia rilasciata pochi giorni dopo su ordine di un tribunale locale nonostante le rimostranze statunitensi. Il nuovo approccio dell’amministrazione Trump, secondo le fonti del “Wall Street Journal”, ha l’obiettivo di rendere sempre più “rischiosi” i traffici e di scoraggiare quindi compagnie marittime, affaristi e assicuratori che fanno affari con l’Iran e con il Venezuela. Teheran e Caracas, infatti, si sono rivolte negli ultimi tempi con sempre maggiore insistenza al settore privato per concludere i propri affari, resi necessari per alleggerire le pressioni esercitate da Washington attraverso le sanzioni. I leader dei due Paesi hanno fatto sapere recentemente di aver pianificato nuove spedizioni: in particolare, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato l’intenzione di recarsi di persona a Teheran per stringere un nuovo accordo. (Nys)