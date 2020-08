Libano: viceministro per le Emergenze russo Chuprijan a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro per le Emergenze russo Aleksander Chuprijan è arrivato a Beirut, in Libano, dopo la duplice esplosione che ha devastato l’area nei pressi del porto della capitale il 4 agosto scorso. Chuprijan visiterà un ospedale da campo e i luoghi dove sono operativi gli specialisti russi inviati ad assistere i libanesi nel porto di Beirut. Le squadre di soccorso dalla Russia sono state le prime ad allestire un ospedale da campo a circa tre miglia dal luogo dell'esplosione. Una squadra di medici russi ha aiutato i cittadini locali a sottoporsi ai test per il coronavirus e le squadre di soccorso hanno riesumato diversi corpi sotto le macerie. (Rum)