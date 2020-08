Gabon: crisi, autorità chiedono a Fmi di versare metà dei fondi concordati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Gabon hanno chiesto al Fondo monetario internazionale (Fmi) di ricevere la metà degli aiuti pattuiti al fine di sostenere il bilancio del Paese e far fronte alle urgenze sulla bilancia dei pagamenti. Lo riferisce in una nota l'Fmi, precisando che la domanda è stata presentata nell'ambito dello Strumento finanziario rapido (Rfi) concluso con il paese africano. Nel tentativo di contrastrare il rallentamento della domanda esterna e l'impatto più pronunciato della crisi, che ha ulteriormente deteriorato la già difficile situazione del Gabon, le autorità di Libreville chiedono all'organismo di poter acquisire il 50 per cento della quota pattuita (di 108 milioni SDR, pari a oltre 152 milioni di dollari). (Res)