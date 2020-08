Israele-Emirati: ministro Esteri tedesco Maas, accordo potrebbe favorire pace in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano, Gabi Ashkenazi. Lo ha riferito su Twitter il capo della diplomazia di Berlino. Maas si è congratulato per l’accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati, un fatto che potrebbe essere il punto di partenza per degli sviluppi positivi nella regione e dare nuovo impulso al processo di pace in Medio Oriente. “È un bene che il governo abbia sospeso i piani di annessione dei Territori palestinesi”, ha aggiunto Maas. (Geb)